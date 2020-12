Coronavirus | news | Miozzo | Denuncia penale contro chi aggira divieti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 dicembre 2020) Gli esercizi commerciali riaprono in tutte le regioni, tranne in Abruzzo che resta zona rossa. Nelle ultime 24 ore , 21mila nuovi positivi e 662 morti. Il ministro Speranza a Sky Tg24in: "Chiediamo grandi sacrifici, ma sono ancora indispensabili". L'Hub nazionale dei vaccini sarà nel sito militare di Pratica di Mare. Sondaggio di Quorum Youtrend per Sky Tg24: 6 italiani su 10 sono favorevoli alla profilassi anti-Covid