Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 6 Dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus nel mondo: dati epidemici, ultime informazioni per Paese e avanzamento dei vaccini. La seconda ondata di Coronavirus miete ancora ogni giorno, migliaia di vite in tutto il mondo. Facciamo il punto della situazione sanitaria dei dati Covid-19 e, dell’andamento del vaccino. Il Covid-19 ha finora fatto circa 1.507.480 vittime, 65,2 milioni di casi. Dal 24 novembre vengono registrate più di 10.000 nuove vittime ogni giorno sul pianeta, un livello mai raggiunto prima. Con l’arrivo dei vaccini, “stiamo cominciando a vedere la fine della pandemia“, ha riferito il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un vertice delle Nazioni Unite sulla la pandemia. In Europa, dove il tasso di contaminazione è rallentato, l’allentamento delle restrizioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 dicembre 2020)nel: dati epidemici, ultime informazioni per Paese e avanzamento dei vaccini. La seconda ondata dimiete ancora ogni giorno, migliaia di vite in tutto il. Facciamo il punto della situazione sanitaria dei dati Covid-19 e, dell’andamento del vaccino. Il Covid-19 ha finora fatto circa 1.507.480 vittime, 65,2 milioni di casi. Dal 24 novembre vengono registrate più di 10.000 nuove vittime ogni giorno sul pianeta, un livello mai raggiunto prima. Con l’arrivo dei vaccini, “stiamo cominciando a vedere la fine della pandemia“, ha riferito il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un vertice delle Nazioni Unite sulla la pandemia. In Europa, dove il tasso di contaminazione è rallentato, l’allentamento delle restrizioni ...

LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS: CENTRODESTRA, 'NO SPOSTAMENTI TRA COMUNI A NATALE E' DISUMANO' ++ Mozione urgente per togliere ass… - vaticannews_it : #5dicembre #Nelmondo #Corea Giubileo bicentenario nascita di Sant’Andrea Kim @cbckmedia @catholicbusan #Canada Ves… - repubblica : Coronavirus nel mondo, in California lockdown per 27 milioni di cittadini [aggiornamento delle 09:05] - Elen1006 : RT @vaticannews_it: #3dicembre #Nelmondo 6 Paesi africani vincitori concorso @SIGNIS Service Rome #Australia Nuova agenzia cattolica per tu… - MarcheNews : #Coronavirus #Marche #6dicembre I positivi sono 443 nel percorso nuove diagnosi: 82 in provincia di #Macerata, 115… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: il Portogallo allenta le restrizioni per Natale la Repubblica Viminale, 70mila militari per i controlli a Natale

La curva dei contagi resta in linea con i giorni scorsi (21.052 nuovi casi) mentre scende un po' il numero dei decessi legati al coronavirus (662 in 24 ore), ...

Fontanafredda e il mondo dell'agricoltura perdono una delle figure

FONTANAFREDDAFontanafredda e il mondo dell'agricoltura perdono una delle figure più emblematiche. Il Covid-19 si è portato via, venerdì scorso, Francesco Granziera, 73 anni da poco compiuti, ...

La curva dei contagi resta in linea con i giorni scorsi (21.052 nuovi casi) mentre scende un po' il numero dei decessi legati al coronavirus (662 in 24 ore), ...FONTANAFREDDAFontanafredda e il mondo dell'agricoltura perdono una delle figure più emblematiche. Il Covid-19 si è portato via, venerdì scorso, Francesco Granziera, 73 anni da poco compiuti, ...