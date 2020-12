Coronavirus | morto un altro detenuto nel carcere di Poggioreale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oltre al cancro del sovraffollamento, nelle carceri, sucidi, atti di lesionismo, morti per malattie, sono segnali e sintomi che dovrebbero mettere in allarme sia chi si occupa di, sia la magistratura, sia la politica che l’opinione pubblica e il sistema dei mass-media”, denuncia il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che comunica l’ennesimodie in. Amodio Di Donato, 53 anni, napoletano,di, deceduto all’ospedale Cardarelli, nel reparto di Medicina d’urgenza, per arresto cardiocircolatorio. Il suo fine pena era il 2024. “Le condizioni strutturali di non pochi Istituti penitenziari ,in primis, non consentono una efficace attività di prevenzione. I ...