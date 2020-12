Coronavirus | le ultime news Bollettino | 18 887 casi su 163 550 tamponi | 564 morti LIVE

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tasso di positività all'11,5%. Il ministro dell'Istruzione Azzolina: "No alla scuola di domenica". Ma apre sui turni pomeridiani. Gli esercizi commerciali riaprono in tutte le regioni, tranne in Abruzzo che resta zona rossa. Il ministro Speranza a Sky Tg24in: "Chiediamo grandi sacrifici, ma sono ancora indispensabili". L'Hub nazionale dei vaccini sarà nel sito militare di Pratica di Mare

fanpage : La Regina Elisabetta II d'Inghilterra tra i primi vaccinati contro il Covid -19. - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Veneto altri 3.444 contagi e 37 decessi - Avvenire_Nei : Covid-19. 21.052 nuovi casi e 662 morti nelle ultime 24 ore - Virus1979C : Coronavirus, 18.887 nuovi casi e 564 morti nelle ultime ventiquattr’ore. Superate in totale le 60 mila vittime. - CiaoKarol : Coronavirus, i dati del Ministero della Salute di oggi domenica 6 dicembre 2020: 18.887 nuovi casi e 564 morti: Cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di domenica 6 dicembre. Nell’ultimo bollettino diffuso del ministero della salute 21.052 contagi e 662 morti per covid-19. Diver ...Genova – Sono 304 i nuovi casi di contagio da coronavirus riscontrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.092 tamponi eseguiti. I decessi per patologie correlate allin ...