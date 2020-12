Coronavirus, la curva dei contagi e lo spettro della terza ondata. Dove i nuovi positivi non calano? L’aumento in Puglia, il caso del Veneto (Di domenica 6 dicembre 2020) Mezza Italia torna ‘gialla‘ e solo l’Abruzzo (per ora) resta in zona rossa. Il Coronavirus ha allentato la sua presa, ma non è il momento di rilassarsi perché un errore oggi porterebbe ad una terza ondata a gennaio. Ora la priorità è abbassare ancora la curva dei contagi, in attesa del via alla campagna vaccinale anti-Covid. Il rallentamento è evidente: rispetto alla scorsa settimana, negli ultimi sette giorni sono stati accertati oltre 30mila casi in meno che si traducono in un calo del 34 per cento. Ma “il numero di 20mila casi al giorno è ancora troppo alto”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Così come resta troppo elevato anche il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, che negli ultimi giorni ha oscillato tra il 10 e l’11 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Mezza Italia torna ‘gialla‘ e solo l’Abruzzo (per ora) resta in zona rossa. Ilha allentato la sua presa, ma non è il momento di rilassarsi perché un errore oggi porterebbe ad unaa gennaio. Ora la priorità è abbassare ancora ladei, in attesa del via alla campagna vaccinale anti-Covid. Il rallentamento è evidente: rispetto alla scorsa settimana, negli ultimi sette giorni sono stati accertati oltre 30mila casi in meno che si traducono in un calo del 34 per cento. Ma “il numero di 20mila casi al giorno è ancora troppo alto”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Così come resta troppo elevato anche il rapporto trae tamponi effettuati, che negli ultimi giorni ha oscillato tra il 10 e l’11 per ...

Nonostante il calo dei contagi, delle degenze e dell'indice Rt, ancora tanti morti. Riflessione del medico Pino Landonio. Altomilanese – Milano – Mentre la curva dei contagi lentamente (molto lentamen

"Il dato sui morti in Lombardia è legato in proporzione alla popolazione e alla diffusione del virus. I decessi di oggi sono causati da una storia di sofferenza più o meno lunga. Sono figli di contagi

Nonostante il calo dei contagi, delle degenze e dell'indice Rt, ancora tanti morti. Riflessione del medico Pino Landonio. Altomilanese – Milano – Mentre la curva dei contagi lentamente (molto lentamen ..."Il dato sui morti in Lombardia è legato in proporzione alla popolazione e alla diffusione del virus. I decessi di oggi sono causati da una storia di sofferenza più o meno lunga. Sono figli di contagi ...