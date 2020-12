Coronavirus Italia: il bollettino del 6 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 18.887 contagiati e 564 morti. 17186 i guariti. Sono stati effettuati 163.550 tamponi. Calano di 63 i pazienti nelle terapie intensive mentre crescono di 233 i ricoveri La suddivisione dei contagi regione per regione: prosegue in Umbria la discesa degli attualmente positivi: 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno: con 234 nuovi contagi accertati, 309 guariti e nove morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 6 dicembre. I tamponi analizzati sono 2.888. I ricoverati sono complessivamente 393 (soltanto uno in più di ieri) e si segnala una persona in meno in terapia intensiva (da 61 a 60). I guariti sono 18.619 dall’inizio della pandemia, 460 in ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) L’andamento dei contagi diinoggi con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 18.887 contagiati e 564 morti. 17186 i guariti. Sono stati effettuati 163.550 tamponi. Calano di 63 i pazienti nelle terapie intensive mentre crescono di 233 i ricoveri La suddivisione dei contagi regione per regione: prosegue in Umbria la discesa degli attualmente positivi: 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno: con 234 nuovi contagi accertati, 309 guariti e nove morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 6. I tamponi analizzati sono 2.888. I ricoverati sono complessivamente 393 (soltanto uno in più di ieri) e si segnala una persona in meno in terapia intensiva (da 61 a 60). I guariti sono 18.619 dall’inizio della pandemia, 460 in ...

