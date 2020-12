Coronavirus Italia: i contagi Covid di oggi 6 dicembre. Bollettino e dati in diretta (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Coronavirus in Italia è in frenata, a certificarlo anche il Bollettino di ieri che ha evidenziato il calo sia nella curva dei contagi, sia nel rapporto positivi tamponi. Dai dati Covid di oggi si ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilinè in frenata, a certificarlo anche ildi ieri che ha evidenziato il calo sia nella curva dei, sia nel rapporto positivi tamponi. Daidisi ...

SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - sole24ore : Coronavirus, così l’esercito presidierà milioni di dosi di vaccini in Italia dal rischio furti e negazionisti… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Il monitoraggio dei dati in Italia e i provvedimenti del @MinisteroSalute per le diverse aree… - zazoomblog : Coronavirus Italia: i contagi Covid di oggi 6 dicembre. Bollettino e dati in diretta - #Coronavirus #Italia:… - Viola_mg : RT @agambella: #USA Importante la difesa dell'Italia da parte del presidente Trump ieri tardi in Georgia, sull'origine virus: 'Avete notato… -