Coronavirus in Toscana: 28 morti (in calo, ma sempre di strage si tratta), oggi 6 dicembre. Minore anche il numero dei positivi: 753 (Di domenica 6 dicembre 2020) Numeri in calo, ma i 28 morti per coroinavirus registrati oggi, 6 dicembre, in Toscana sono sempre troppi. Ognuno di essi lascia una famiglia, una storia, un vissuto unico e ineguagliabile. Non si può fare la banale conta e dire che non è andata male. Ventotto morti per Coronavirus sono coimunque una strage di nonni. Sono 15 uomini e 13 doinne con età media di 80 anni. E, come aveva annunciato Giani nel suo quotidiano messaggio che anticipa la nota dell'ufficio stampa, sono 753 i nuovi contagi Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) Numeri in, ma i 28per coroinavirus registrati, 6, insonotroppi. Ognuno di essi lascia una famiglia, una storia, un vissuto unico e ineguagliabile. Non si può fare la banale conta e dire che non è andata male. Ventottopersono coimunque unadi nonni. Sono 15 uomini e 13 doinne con età media di 80 anni. E, come aveva annunciato Giani nel suo quotidiano messaggio che anticipa la nota dell'ufficio stampa, sono 753 i nuovi contagi

