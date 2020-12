Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020: 2.413 nuovi contagi e 140 morti. In calo i ricoveri (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.413 positivi al Covid-19, di cui 242 solo 'debolmente', a fronte di 26.026 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,2 ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020)in. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.413 positivi al Covid-19, di cui 242 solo 'debolmente', a fronte di 26.026 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,2 ...

