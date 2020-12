Coronavirus in Italia, ultime notizie. Crisanti: “Vaccino non avrà impatto prima di 6 o 7 mesi” (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Da oggi Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da zona rossa a zona arancione, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Marche da arancioni diventano gialle, mentre per Abruzzo (area rossa), Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte (tutte in area arancione) vengono confermate le misure restrittive attualmente in corso. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 6 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,10 – ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020)in, ledi oggi– Da oggi Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da zona rossa a zona arancione, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Marche da arancioni diventano gialle, mentre per Abruzzo (area rossa), Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte (tutte in area arancione) vengono confermate le misure restrittive attualmente in corso. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, domenica 6 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,10 – ...

SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi e 662 morti - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Veneto +3.607 contagi e 108 morti - Carmela_oltre : RT @Antonio_Caramia: La diffusione del #COVID19 nella scuola è maggiore che nel resto della popolazione ma la @AzzolinaLucia non ha mai vol… - mary_nella_ : RT @Libero_official: 'Tra 10 minuti muore, mi sta ascoltando. E voi preparatevi'. Anziani deceduti per #coronavirus, la denuncia dei parent… -