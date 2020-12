Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 dicembre: +564 morti per Covid (Di domenica 6 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 18.887 positivi al Coronavirus su 163.550 test effettuati. Rispettivamente, -2.165 infetti e – 31.434 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -63 persone nelle terapie intensive e +233 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 564 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 dicembre: diminuiscono i ricoveri Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.728.878 dall’inizio dalla pandemia, di cui 60.078 morti. Le persone attualmente positive sono 755.306. I DATI REGIONE PER REGIONE I dati forniti qui ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 18.887 positivi alsu 163.550 test effettuati. Rispettivamente, -2.165 infetti e – 31.434 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -63 persone nelle terapie intensive e +233 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 564 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 5: diminuiscono i ricoveri Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.728.878 dall’inizio dalla pandemia, di cui 60.078. Le persone attualmente positive sono 755.306. I DATI REGIONE PER REGIONE I dati forniti qui ...

