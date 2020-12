Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione (Di domenica 6 dicembre 2020) Contagi, decessi e terapie intensive: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Il trend è in miglioramento, ma preoccupa un'eventuale terza ondata dopo le feste di Natale Leggi su today (Di domenica 6 dicembre 2020) Contagi, decessi e terapie intensive: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Il trend è in miglioramento, ma preoccupa un'eventuale terza ondata dopo le feste di Natale

enricofrasca3 : RT @romatoday: Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione… - qn_lanazione : Coronavirus Toscana: il bollettino Covid di oggi 6 dicembre. Contagi e dati. Tutto su contagi, ricoveri e decessi p… - PolicoRobot : RT @SassiLive: CORONAVIRUS IN BASILICATA, 5 DICEMBRE: 6 MORTI (1 FERRANDINA, 1 LAVELLO, 1 POTENZA, 1 RIONERO IN VULTURE, 1 ROTONDA, 1 VENOS… - LivornoPress : Coronavirus Toscana, bollettino del 6 dicembre 2020 Covid Toscana: 753 nuovi casi e 28 decessi. A Livorno e provinc… -