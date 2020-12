Coronavirus, il bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Superate le 60mila vittime dall’inizio dell’epidemia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.052) a fronte di 163.550 tamponi realizzati (ieri erano stati 194.984) con una percentuale test/positivi che si attesta all’11,5% (+0,8%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 564 (662 ieri), per un totale di 60.078 vittime da inizio emergenza. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 755.306 (+1.137), 721.461 di questi si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 30.391 (+233), 3.454 (-63) quelli in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.444), seguito da Lombardia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 idiin Italia (ieri 21.052) a fronte di 163.550 tamponi realizzati (ieri erano stati 194.984) con una percentuale test/positivi che si attesta all’11,5% (+0,8%). I, nelle ultime 24 ore, sono stati 564 (662 ieri), per un totale di 60.078da inizio emergenza. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 755.306 (+1.137), 721.461 di questi si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 30.391 (+233), 3.454 (-63) quelli in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero diè il Veneto (3.444), seguito da Lombardia ...

Corriere : Il bollettino 18.887 nuovi casi e 564 morti. In Italia superati i 60mila decessi da inizio pandemia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti - rtl1025 : ??#Coronavirus, il #bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 decessi, mentre i guariti o dimessi sono 17.186. #COVID19 - sportli26181512 : Coronavirus, bollettino nazionale: 18.887 nuovi positivi su 163.550 tamponi. Calano le terapie intensive: Come ogni… - Mafara72 : RT @Open_gol: ??Boom di contagi in Veneto (3.444), mille in più rispetto alla Lombardia. La Puglia è la terza regione più colpita d’Italia.… -