Coronavirus, il bollettino del 5 dicembre: i numeri regione per regione (Di domenica 6 dicembre 2020) Ad oggi, i nuovi casi ammontano a 21.052, mentre i decessi a 662. Le terapie intensive sono in calo. Osserviamo qual è la situazione Coronavirus nelle diverse Regioni d’Italia. Buone notizie Il bollettino di ieri, sabato 5 dicembre 2020, non ci riserva spiacevoli sorprese: il numero dei contagi e quello dei morti è in diminuzione. Anche i casi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana stanno calando. Il rapporto positivi tamponi è quindi nuovamente in ribasso. I numeri dei contagi e dei decessi da Coronavirus Il numero dei nuovi casi è di 21.052 (2.957 in meno rispetto a quelli di venerdì 4 dicembre), mentre il numero dei decessi è di 662 (152 in meno rispetto a quelli del 4); in totale, le vittime del Coronavirus sono ad oggi 59.514. I dimessi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Ad oggi, i nuovi casi ammontano a 21.052, mentre i decessi a 662. Le terapie intensive sono in calo. Osserviamo qual è la situazionenelle diverse Regioni d’Italia. Buone notizie Ildi ieri, sabato 52020, non ci riserva spiacevoli sorprese: il numero dei contagi e quello dei morti è in diminuzione. Anche i casi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana stanno calando. Il rapporto positivi tamponi è quindi nuovamente in ribasso. Idei contagi e dei decessi daIl numero dei nuovi casi è di 21.052 (2.957 in meno rispetto a quelli di venerdì 4), mentre il numero dei decessi è di 662 (152 in meno rispetto a quelli del 4); in totale, le vittime delsono ad oggi 59.514. I dimessi sono ...

