Coronavirus, i vaccini per gli italiani da sei aziende farmaceutiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Alla fine del prossimo gennaio, 1,7 milioni di italiani avranno avuto la buona dose di vaccino anti-Covid-19. Almeno così più volte il Conte 2 ha dichiarato, sottolineando che inizierà la somministrazione dal personale sanitario e anziani. Vedremo. Tuttavia, il governo ha già individuato il centro di stoccaggio del farmaco. Come magazzino nazionale per conservare i vaccini e come punto di partenza per la loro distribuzione è stato scelto l'aeroporto della Difesa a Pratica di Mare, una frazione del Comune di Pomezia. Roberto Speranza, frattanto, non si stanca di rimarcare che "quando l'Ema arriverà a dire che il vaccino è sicuro possiamo starne certi". Il farmaco sarà gratuito per tutti e nella distribuzione, che sarà "centralizzata", saranno coinvolte anche le forze armate. Il governo ha già in essere questi contratti per l'approvvigionamento del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccini Coronavirus, così l’esercito presidierà milioni di dosi di vaccini in Italia dal rischio furti e negazionisti Il Sole 24 ORE Coronavirus, i vaccini per gli italiani da sei aziende farmaceutiche

Vaccino, l’infettivologo Andreoni: «Impossibile sapere quanti abbiano preso il virus, devono farlo tutti»

Il primario di Tor Vergata dopo le parole di Arcuri: troppe incognite sulla durata degli anticorpi e sulla popolazione contagiata. Ci vorrà tempo per tornare alla normalità ...

