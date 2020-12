Coronavirus, i dati: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata la soglia dei 60mila decessi dall’inizio della pandemia. I guariti o dimessi oggi sono 17.186. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564: superata la soglia deidall’della. I guariti o dimessi oggi sono 17.186. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

