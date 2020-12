Coronavirus, bollettino regionale del 6 dicembre: in 24 ore più guariti che contagiati, stabili i ricoveri (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua a scendere sempre più velocemente la curva dei contagi da Coronavirus in Umbria: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi accertati sono stati 234. Gli attualmente positivi sono arrivati a 6.065 ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua a scendere sempre più velocemente la curva dei contagi dain Umbria: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi accertati sono stati 234. Gli attualmente positivi sono arrivati a 6.065 ...

