Coronavirus, Arcuri: «Vaccineremo i migranti, hanno gli stessi diritti degli italiani» (Di domenica 6 dicembre 2020) Il piano vaccinale funzionerà e nel giro di 15 mesi tutta la popolazione riuscirà ad avere somministrata la formula «che ci farà uscire da questa tragedia». Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri ha parlato chiaro sulla prossima campagna vaccinale contro il Coronavirus programmata dal governo, durante la trasmissione "Mezz'ora in più" di Lucia Annunziata. Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani, Ema e Aifa, forniscano un via libera a tutti e sei i candidati vaccini arrivati attualmente nella fase più avanzata della sperimentazione, Arcuri prevede una campagna che porterà alla diffusione delle prime dosi in Italia già dal prossimo gennaio. «Attendiamo 202milioni di dosi di vaccino, il 13,5% di dosi che le aziende produrranno spetteranno quindi all'Italia. Pfizer, Moderna e Astrazeneca le ...

