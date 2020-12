Coronavirus, altri 58 positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 660 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID, 58 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 9, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 2, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montella; – 4, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 660 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID, 58 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 9, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 2, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montella; – 4, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di ...

