**Coronavirus: Abruzzo da domani in zona arancione, Marsilio firma ordinanza** (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Abruzzo fuori dalla zona rossa. Il Presidente Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza con la quale la regione delinea il rientro in zona arancione. L'Ordinanza ha efficacia dal momento della sua pubblicazione. Già da domani mattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) -fuori dallarossa. Il Presidente Marcohato l'ordinanza con la quale la regione delinea il rientro in. L'Ordinanza ha efficacia dal momento della sua pubblicazione. Già damattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina inrossa.

Failbetter6 : RT @Antonio_Caramia: ??Terapie intensive e Ricoveri ultimi 7gg Negli ultimi 7 giorni sono diminute entrambe dell'8% a livello nazionale MA:… - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. L'#Abruzzo da domani in #zonaarancione . Riaprono negozi e scuole medie - TV7Benevento : **Coronavirus: Abruzzo da domani in zona arancione, Marsilio firma ordinanza**... - simcopter : RT @Emergenza24: BREAKING [06.12-19:50] #Italia +++NESSUNA REGIONE ZONA ROSSA+++ #Abruzzo diventa #zona #arancione #coronavirus #coronavir… - Patty66509580 : Coronavirus, Marsilio firma l’ordinanza: da domani l’Abruzzo in zona arancione, era l’ultima regione rossa. ?? @ultimora -