Coronavirus a Fiumicino: 17 nuovi casi e 21 guariti, i dati di oggi 6 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus a Fiumicino: sono 17 i nuovi casi registrati nelle ultime 24h. ‘I dati inviati oggi dalla Asl RM3 ci dicono che sul nostro territorio, rispetto a ieri, ci sono 17 positivi in più, ma anche 21 guariti’. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. ‘In totale in città ci sono 311 persone positive al Coronavirus. Di queste il 69% è concentrato tra Isola Sacra e Fiumicino – spiega il sindaco -. L’età media è ancora di 41 anni’. ‘Registriamo, dunque, un leggerissimo calo rispetto a ieri – prosegue Montino -, ma una flessione così bassa e per un solo giorno non rappresenta un trend. Bisogna attendere i dati dei prossimi giorni’. ‘Per fare in modo che la curva continui a scendere ognuno di noi deve rispettare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020): sono 17 iregistrati nelle ultime 24h. ‘Iinviatidalla Asl RM3 ci dicono che sul nostro territorio, rispetto a ieri, ci sono 17 positivi in più, ma anche 21’. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. ‘In totale in città ci sono 311 persone positive al. Di queste il 69% è concentrato tra Isola Sacra e– spiega il sindaco -. L’età media è ancora di 41 anni’. ‘Registriamo, dunque, un leggerissimo calo rispetto a ieri – prosegue Montino -, ma una flessione così bassa e per un solo giorno non rappresenta un trend. Bisogna attendere idei prossimi giorni’. ‘Per fare in modo che la curva continui a scendere ognuno di noi deve rispettare le ...

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino: 17 nuovi casi e 21 guariti, i dati di oggi 6 dicembre - CODICIassconsum : Dopo i problemi al drive in di Casal Bernocchi a #Roma, questa volta vengono denunciate le difficoltà incontrate da… - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino, 25 positivi in più - Agenpress : Coronavirus: trend dei casi in aumento a Fiumicino, la preoccupazione del sindaco Montino - Terzobinarioit : Coronavirus Fiumicino: 244 positivi, scende la percentuale a Isola Sacra -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Coronavirus, a Fiumicino 17 nuovi positivi. 21 i guariti BaraondaNews Covid a Fiumicino: 17 positivi in più, ma anche 21 guariti

Montino: "In totale in città ci sono 311 casi positivi al coronavirus. Di queste il 69% è concentrato tra Isola Sacra e Fiumicino".

Coronavirus, il bollettino del 6 dicembre: 1.632 nuovi positivi, Roma sotto i 900 casi

Diminuiscono i nuovi contagi da coronavirus sia a Roma città che nel Lazio, dove si registrano oggi 1.632 nuovi positivi a fronte dei 1.783 di ieri, ossia 151 in meno nelle ultime 24 ore, su quasi 20m ...

Montino: "In totale in città ci sono 311 casi positivi al coronavirus. Di queste il 69% è concentrato tra Isola Sacra e Fiumicino".Diminuiscono i nuovi contagi da coronavirus sia a Roma città che nel Lazio, dove si registrano oggi 1.632 nuovi positivi a fronte dei 1.783 di ieri, ossia 151 in meno nelle ultime 24 ore, su quasi 20m ...