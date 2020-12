Coronavirus | 18 887 nuovi contagi ma con 31mila tamponi in meno Si riducono le vittime 594 | 150 gli ingressi in terapia intensiva

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il bollettino del 6 dicembre Cala ancora il numero giornaliero di morti causati dal: dopo le 662di ieri, 5 dicembre, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di oggi riporta la cifra di 594 decessi. Complessivamente, in Italia sono morte 60.078 persone dall’inizio della pandemia, mentre ad aver contratto il virus sono stati 1.728.878 cittadini. Di questi, 18.887 sono iati nelle ultime 24 ore,dei 21.052positivi di ieri. I dati odierni arrivano a fronte di 163.550analizzati,dei 194.984 test eseguiti il giorno precedente. Il totale deiraggiunge così quota 23.125.664. Da quando è iniziato il monitoraggio della pandemia in Italia, sono ...

L'emergenza CoronaVirus è ancora galoppante e i numeri di oggi, sia in Sicilia che a livello nazionale, cominciano a essere più confortanti (-223 ricoveri e -63 terapie intensive in tutta Italia).Sono ...In Italia superati i 60mila morti per coronavirus da inizio pandemia, intanto in attesa del vaccino, da più parti si moltiplicano gli sforzi per convincere gli italiani a vaccinarsi. Il Commissario al ...