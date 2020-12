Coronavirus | 16 casi in Valle del Serchio | la metà a Barga

you_trend : ?? #Coronavirus, 05/12/20 • Attualmente positivi: 754.169 • Deceduti: 59.514 (+662) • Dimessi/Guariti: 896.308 (+23… - you_trend : ?? #Coronavirus, 04/12/20 • Attualmente positivi: 757.702 • Deceduti: 58.852 (+814) • Dimessi/Guariti: 872.385 (+25… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi e… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Oggi 1.632 positivi e 14 decessi. Roma città scende sotto i 900 casi' Si è appena conclusa a… - EmMicucci : #Coronavirus Nel #Lazio oggi ci sono 94.211 persone positive. Superati i 130.00 casi in regione dall'inizio della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casi

Udine, 6 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui ...Eseguiti in totale 6.227 tamponi. I contagi rilevati sono 80 a Trieste, 409 a Udine, 166 a Pordenone e 57 a Gorizia, alle quali si aggiungono 10 persone da fuori regione ...