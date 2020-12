Consigliere regionale della Puglia destina ad un reparto ospedaliero l’indennità di presidente di commissione Antonio Tutolo | ex sindaco di Lucera

Leggi su noinotizie

(Di domenica 6 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: «Sono stato designato per ricoprire l’incarico didi unapermanente del Consiglio. Vi informo che ilha diritto a percepire 1.200 euro in più al mese per svolgere quel ruolo. Io ho deciso di rinunciare» al maggior compenso. «Ho deciso di spendere» quella cifra «per dotare ildi Oncologia dell’ospedale “Lastaria” di» di un data manager. Ad affermarlo è il neoTutulo, exdieletto tra le fila di Con, una delle civiche a sostegnocandidatura di Michele Emiliano.fa sapere, inoltre, ...