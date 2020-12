Confessione via cellulare come misura anti-Covid? Per il Vaticano non è valida. “Sì alle assoluzioni collettive in situazioni gravi” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Vaticano ha tracciato un vademecum su come vivere i sacramenti e la vita della Chiesa durante il Covid. Alcuni atti di fede, infatti, sono impossibili da fare per chi è isolato o in quarantena: ad esempio, la Confessione per riconciliarsi. E se, in condizioni gravi e con pazienti sul punto di morte, possono essere date delle “assoluzioni collettive” all’ingresso dei reparti ospedalieri, non può invece essere considerata valida la Confessione fatta con un sacerdote via smartphone. La ragione, spiega il cardinale Penitenziere Maggiore, Mauro Piacenza, è che manca la presenza reale del penitente. “Tramite i telefonini non si verifica reale trasmissione delle parole della assoluzione, in quanto si tratta soltanto di vibrazioni elettriche che riproducono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilha tracciato un vademecum suvivere i sacramenti e la vita della Chiesa durante il. Alcuni atti di fede, infatti, sono impossibili da fare per chi è isolato o in quarantena: ad esempio, laper riconciliarsi. E se, in condizioni gravi e con pazienti sul punto di morte, possono essere date delle “” all’ingresso dei reparti ospedalieri, non può invece essere consideratalafatta con un sacerdote via smartphone. La ragione, spiega il cardinale Penitenziere Maggiore, Mauro Piacenza, è che manca la presenza reale del penitente. “Tramite i telefonini non si verifica reale trasmissione delle parole della assoluzione, in quanto si tratta soltanto di vibrazioni elettriche che riproducono ...

