Confartigianato Imprese | panettoni per l' ospedale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Quattrocentoartigianali, realizzati da tre imprenditori del territorio, un ventilatore e un apparecchio per ossigeno ad alto flusso.attraverso imprenditori, aziende ...

lavocedialba : Confartigianato Imprese Cuneo ai Parlamentari della Granda: “Basta avere pazienza, chiediamo interventi rapidi e co… - tbpaola : RT @confartigianato: “#Artigianato e #mpmi sono il cuore dell'#Europa. Gli obiettivi comunitari possono concretizzarsi proprio con le impre… - princigallomich : Marco Granelli nuovo presidente di Confartigianato Imprese - GiorgioBergesio : Le piccole e medie imprese sono una risorsa fondamentale della #Granda. La conferenza organizzata da… - TizianoRossetto : RT @MicheTiraboschi: Formazione professionale e cultura duale. La consapevolezza di una realtà di lavoro e imprese radicata nei territori,… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Imprese

I panettoni portano la firma delle pasticcerie Maculan di Varese, Bacilieri di Marchirolo e I Capricci di Tradate. Sono stati consegnati per la distribuzione ai responsabili dell’hub Covid dell’ospeda ...I rappresentanti dell'associazione di via Milano e un gruppo di imprenditori hanno donato 400 panettoni artigianali, un ventilatore e un apparecchio per ossigeno ad alto flusso. "Il mondo del lavoro s ...