Cinema in lutto, addio alla stella che fatto sognare milioni di italiani (Di domenica 6 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È morta a New York l'attrice americana Pamela Tiffin, molto popolare negli anni Sessanta in Italia grazie alle commedie di Risi e Salce. Ne hanno dato notizia il marito, il filosofo e professore italiano Edmondo Danon, figlio del produttore Cinematografico Marcello Danon, e le figlie, Echo Angelica, che in parte ha seguito le orme della madre, e Aurora. Ex modella, ha raggiunto la popolarità grazie all'Italia dove ha recitato in Straziami ma di baci saziami di Dino Risi, e Oggi, domani, dopodomani di Luciano Salce accanto a Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni. (Continua..) Nata a Oklahoma City, il 13 ottobre 1942, aveva 78 anni, cresciuta a Chicago in una famiglia di architetti scelse prima la carriera di modella, lavorando a New York e diventando nel giro di poco tempo una delle ragazze copertina ... Leggi su howtodofor (Di domenica 6 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È morta a New York l'attrice americana Pamela Tiffin, molto popolare negli anni Sessanta in Italia grazie alle commedie di Risi e Salce. Ne hanno dato notizia il marito, il filosofo e professore italiano Edmondo Danon, figlio del produttoretografico Marcello Danon, e le figlie, Echo Angelica, che in parte ha seguito le orme della madre, e Aurora. Ex modella, ha raggiunto la popolarità grazie all'Italia dove ha recitato in Straziami ma di baci saziami di Dino Risi, e Oggi, domani, dopodomani di Luciano Salce accanto a Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni. (Continua..) Nata a Oklahoma City, il 13 ottobre 1942, aveva 78 anni, cresciuta a Chicago in una famiglia di architetti scelse prima la carriera di modella, lavorando a New York e diventando nel giro di poco tempo una delle ragazze copertina ...

gianpaolag18 : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - AccaddeOggi : 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sc… - NewsMondo1 : Cinema in lutto, è morta Pamela Tiffin -