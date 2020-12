Christian De Sica: chi è, anni, carriera, gli amori, figli, Massimo Boldi, In Vacanza su Marte (Di domenica 6 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 6 dicembre, l’attore Christian De Sica. Con De Sica in studio ci sarà anche il collega Massimo Boldi: entrambi si racconteranno tra carriera e vita privata e presenteranno il nuovo film di Natale “In Vacanza su Marte”. Film, per la regia di Neri Parenti, che sarà visibile quest’anno a causa della pandemia solo sulle piattaforme online. Christian De Sica: chi è, anni, carriera Christian De Sica è il figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 6 dicembre, l’attoreDe. Con Dein studio ci sarà anche il collega: entrambi si racconteranno trae vita privata e presenteranno il nuovo film di Natale “Insu”. Film, per la regia di Neri Parenti, che sarà visibile quest’anno a causa della pandemia solo sulle piattaforme online.De: chi è,Deè ilo del regista e attore Vittorio Dee dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del ...

