Chi è Cristiana Sinagra | l’amore per Maradona e per il figlio Diego

Cristiana Sinagra è una delle ex fidanzate di Diego Armando Maradona, assieme al quale ha anche avuto un figlio, Diego Jr. E' una madre attenta e una donna premurosa che si è sempre tenuta a una certa distanza dai riflettori del gossip, mettendo al primo posto la famiglia. Cristiana Sinagra, originaria di Napoli, è nata il 23 novembre del 1964 sotto il segno del Sagittario. Da giovanissima ha avuto la possibilità di conoscere Diego Armando Maradona proprio nel periodo in cui giocava nella squadra del Napoli. E, come accennato, dalla loro unione è nato il 20 settembre 1986 quel figlio per cui lei si è tanto battuta affinché vedesse riconosciuti i suoi diritti (a lungo negati dal grande

