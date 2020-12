Chi è Costantino Della Gherardesca dalle origini nobili alla tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020)Verecondi Scortecci nasce il 29 gennaio del 1977 a Roma. I suoi genitori sono Alvin Verecondi Scortecci e Costanza, toscana diviene riconosciuto solo dmadre ma a cinque anni anche il padre decide di prendersi la responsabilitàpaternità, quindi il ragazzo aggiunge, al nome datogli dmadre, anche i cognomi Verecondi Scortecci. L’infanzia e la giovinezza del conduttore non sono affatto facili: fin da bambino soffre di attacchi d’ansia quando si trova in luoghi affollati e i genitori decidono di mandarlo in un collegio in Svizzera. Infanzia e giovinezza ...