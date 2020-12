Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 6 dicembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 6 dicembre nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata: la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il Presidente della Regione Valle D’Aosta Erik Lavévaz. E ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 6su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 6nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata: la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il Presidente della Regione Valle D’Aosta Erik Lavévaz. E ...

