Champions Juventus, il Barcellona perde un titolare (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Barcellona non potrà schierare Ousmane Dembele nel match contro la Juventus, in programma, martedì che potrebbe valere il prima del girone di Champions League. L’esterno francese, come riportato dal sito blaugrana, ha riportato, come riportato dai primi esami, una elongazione dei tendini della coscia destra. Juventus: Dembele salterà la Champions Nella giornata di domani l’ex calciatore del Borussia Dtm sosterrà gli esami strumentali per la diagnosi definitiva con i relativi tempi di recupero. Continua l’emergenza per il tecnico del Barcellona, Koeman sulla catena esterna considerato anche l’infortunio di Ansu Fati. Assente anche al centro della difesa Pique per una lesione al crociato. Leggi anche:Juventus Torino, Bonucci leader: discorso alla squadra a fine primo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilnon potrà schierare Ousmane Dembele nel match contro la, in programma, martedì che potrebbe valere il prima del girone diLeague. L’esterno francese, come riportato dal sito blaugrana, ha riportato, come riportato dai primi esami, una elongazione dei tendini della coscia destra.: Dembele salterà laNella giornata di domani l’ex calciatore del Borussia Dtm sosterrà gli esami strumentali per la diagnosi definitiva con i relativi tempi di recupero. Continua l’emergenza per il tecnico del, Koeman sulla catena esterna considerato anche l’infortunio di Ansu Fati. Assente anche al centro della difesa Pique per una lesione al crociato. Leggi anche:Torino, Bonucci leader: discorso alla squadra a fine primo ...

