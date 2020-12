Catania senza anima e nervoso: resta in nove e pareggia con la Cavese (Di domenica 6 dicembre 2020) Un pareggino per il Catania, un punto pesante per la Cavese ultima in classifica. L'1-1 maturato a Lentini ha messo ancora una volta in risalto i problemi in zona conclusione della squadra dello squalificato Raffaele. Solo pochissimi tentativi nei primi 45' e quasi zero nella ripresa. Troppo poco per un Catania che ha rischiato più di tanto dietro, ma è rimasto fin troppo timido anche quando ha guadagnato campo. Rossazzurri senza anima e molto nervosi che hanno chiuso in nove uomini per l'espulsione di Welbeck e Tonucci nel finale di match. La Cavese si è difesa con grande ordine e carattere, ma anche in questo caso azioni pericolose quasi zero. Solo l'ex Russotto ha impegnato Confente trafitto nella ripresa dal numero 7 campano con un tiro velenoso. Il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Un pareggino per il, un punto pesante per laultima in classifica. L'1-1 maturato a Lentini ha messo ancora una volta in risalto i problemi in zona conclusione della squadra dello squalificato Raffaele. Solo pochissimi tentativi nei primi 45' e quasi zero nella ripresa. Troppo poco per unche ha rischiato più di tanto dietro, ma è rimasto fin troppo timido anche quando ha guadagnato campo. Rossazzurrie molto nervosi che hanno chiuso inuomini per l'espulsione di Welbeck e Tonucci nel finale di match. Lasi è difesa con grande ordine e carattere, ma anche in questo caso azioni pericolose quasi zero. Solo l'ex Russotto ha impegnato Confente trafitto nella ripresa dal numero 7 campano con un tiro velenoso. Il ...

