Caso Suarez | ecco perché la procura di Perugia vuole indagare anche per corruzione

"È però intuitivo che i numerosi illeciti volti a favorire la certificazione di Suarez e il suo tesseramento da parte della Juventus sono stati commessi dagli indagati con la prospettiva di ricavarvi per sé stessi o per altri delle utilità. Ed è evidente, d'altra parte, che la notorietà e il ruolo dei soggetti e della squadra coinvolti avrebbero potuto portare all'UniStra e agli indagati stessi un significativo ritorno in termini di visibilità, di immagine, di rapporti commerciali, di carriera e, in ultima analisi, anche di vantaggio economico". I pm di Perugia, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per i vertici dell'Università per Stranieri di Perugia invece sospesi dal giudice per le indagini preliminari, indagano anche per corruzione. Un reato che l'ex presidente ...

