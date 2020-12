Cashback dall'8 dicembre, come fare l'iscrizione: pagamenti visibili sull'app (Di domenica 6 dicembre 2020) Via al piano cashless. Tutto pronto per il nuovo Cashback, il meccanismo di rimborso di Stato del 10% sulle spese con carte, bancomat e app che partirà dall'8 dicembre. Il governo per il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) Via al piano cashless. Tutto pronto per il nuovo, il meccanismo di rimborso di Stato del 10%e spese con carte, bancomat e app che partirà'8. Il governo per il...

Agenzia_Ansa : #Cashback dall'8 dicembre, iscrizione in 3 mosse #ANSA - SmorfiaDigitale : Cashback dall'8 dicembre, come fare l'iscrizione: pagamenti visibili sull'app - infoiteconomia : Cashback dall'8 dicembre, come fare l'iscrizione: pagamenti visibili sull'app - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Cashback dall'8 dicembre, iscrizione in 3 mosse #ANSA - GazzettaDelSud : #Cashback dall'8 dicembre: ecco come iscriversi in 3 mosse. #Rimborso fino a 150 euro sugli acquisti di #Natale… -