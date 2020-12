Casertana-Monopoli lunedì 7 dicembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 6 dicembre 2020) Posticipo della quattordicesima giornata di Serie C girone C e la gara di stasera vede di fronte lae il. Non se la passa bene la squadra di Guidi che con soli 9 punti racimolati sinora naviga in piena zona playout. Il rendimento interno al momento è il vero tallone d’Achille dei rossoblu: due punti InfoBetting: Scommesse Sportive e