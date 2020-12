Carrarese-Pergolettese probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio dei Marmi di Carrara, laospita la. L’incontro sarà valido per la 14a giornata del girone A di Serie C. I padroni di casa proveranno ad agganciare l’attuale vetta della classifica, sperando in un passo falso del Renate. Gli ospiti invece proveranno a staccarsi dalla zona pericolosa della graduatoria. Il momento dellaLasi presenta all’incontro reduce da tre vittorie consecutive e con la voglia di allungare questa striscia. Negli ultimi cinque incontri i gialloblù hanno ottenuto 4 successi ed una sola sconfitta, quest’ultima in casa contro il Renate per 2-0. Nell’ultimo incontro gli Apuani si sono imposti in trasferta sulla Giana Erminio per 2-1, grazie alle reti di Manzari e Piscopo, che hanno reso vana la segnatura di Montesano al ...