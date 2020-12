“Cari italiani, siete sotto sorveglianza, siete il nemico pubblico” 70mila agenti! (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Viminale ha predisposto il piano operativo di controllo degli italiani soprattutto nei giorni festivi, e non mancano le polemiche. “Cari italiani, siete sotto sorveglianza, siete il nemico pubblico”. Sono parole di Gianluigi Paragone. “Il Viminale, per bocca del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha dichiarato che sono pronti 70mila agenti per controllare il rispetto del Dpcm, per paura dell’esodo. Questi il virus ce l’hanno in testa”. Il piano del Governo prevede una vera e propria task force di forze dell’ordine ed esercito che dovranno controllare che soprattutto i divieti durante le feste di Natale e Capodanno vengano rispettati. Si parla anche di droni ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Viminale ha predisposto il piano operativo di controllo deglisoprattutto nei giorni festivi, e non mancano le polemiche.il. Sono parole di Gianluigi Paragone. “Il Viminale, per bocca del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha dichiarato che sono prontiagenti per controllare il rispetto del Dpcm, per paura dell’esodo. Questi il virus ce l’hanno in testa”. Il piano del Governo prevede una vera e propria task force di forze dell’ordine ed esercito che dovranno controllare che soprattutto i divieti durante le feste di Natale e Capodanno vengano rispettati. Si parla anche di droni ...

Fontana3Lorenzo : ??La Lega unita e compatta, occupa l'aula per chiedere le dimissioni di Conte, che chiuso nel palazzo, serra gli it… - Flavr7 : RT @valy_s: Qua c’è qualcuno che si è “leggermente” montato la testa. Chi è questo #Miozzo e chi rappresenta? Non mi risulta essere stato p… - MarishaTwitt : @IArtsakh @Elnara989 @adolfo_urso Cari italiani dovete ringraziare a Dio che non avete maggioranza di armeni in Ita… - Gekosauro : RT @valy_s: Qua c’è qualcuno che si è “leggermente” montato la testa. Chi è questo #Miozzo e chi rappresenta? Non mi risulta essere stato p… - CameranMax : RT @valy_s: Qua c’è qualcuno che si è “leggermente” montato la testa. Chi è questo #Miozzo e chi rappresenta? Non mi risulta essere stato p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cari italiani Indagine Kaspersky: il 70% dei dipendenti italiani non vuole tornare alle modalità di lavoro pre-pandemia Fortune Italia