Carfagna ricoverata per polmonite a Roma: «Non è Covid, sta bene» (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna ricoverata in ospedale per polmonite. Non si tratterebbe di Covid. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla vicepreside della Camera.... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 dicembre 2020) Marain ospedale per polmonite. Non si tratterebbe di. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla vicepreside della Camera....

