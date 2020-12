Carabinieri in servizio alla Procura di Milano derubavano gli indagati: 2 arresti (Di domenica 6 dicembre 2020) Fingevano perquisizioni e sequestri nelle case degli indagati approfittando del fatto di essere in servizio alla Procura di Milano, per poi derubarli: due Carabinieri sono stati arrestati con l'accusa ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) Fingevano perquisizioni e sequestri nelle case degliapprofittando del fatto di essere indi, per poi derubarli: duesono stati arrestati con l'accusa ...

