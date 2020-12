Campania zona arancione. Negozi aperti ma shopping a rilento per il maltempo. Poca gente in strada (Di domenica 6 dicembre 2020) Il passaggio da zona rossa a zona arancione della Campania crea aspettative in titolari e dipendenti dei Negozi, che da oggi hanno potuto rialzare le saracinesche. Vetrine rimesse a lucido, porte aperte, ma anche regole affisse alla porta per mascherine e distanziamento per Negozi di abbigliamento, scarpe e gioiellerie. Apertura domenicale pre natalizia ma pesantemente condizionata dal nubifragio mattutino e successivamente dalla pioggia che ha lasciato solo pochi spiragli. Poca la gente in strada per lo shopping. Si riparte, con la speranza che con l’avvicinarsi del Natale ed il miglioramento della situazione sanitaria – si punta entro sette giorni a tornare in zona gialla – le vendite possano ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) Il passaggio darossa adellacrea aspettative in titolari e dipendenti dei, che da oggi hanno potuto rialzare le saracinesche. Vetrine rimesse a lucido, porte aperte, ma anche regole affisse alla porta per mascherine e distanziamento perdi abbigliamento, scarpe e gioiellerie. Apertura domenicale pre natalizia ma pesantemente condizionata dal nubifragio mattutino e successivamente dalla pioggia che ha lasciato solo pochi spiragli.lainper lo. Si riparte, con la speranza che con l’avvicinarsi del Natale ed il miglioramento della situazione sanitaria – si punta entro sette giorni a tornare ingialla – le vendite possano ...

