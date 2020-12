Call of Duty festeggia 3 miliardi di dollari di prenotazioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Activision ha annunciato, tramite comunicato stampa, che la serie di Call of Duty, con l’ultimo capitolo arrivato da poco sugli scaffali, ha negli ultimi 12 mesi raggiunto i 3 miliardi di dollari di guadagno in prenotazioni Call of Duty: Black Ops Cold War è un titolo che sta macinando vendite su vendite e che sta soddisfacendo ampiamente le aspettative sia del pubblico che si trova a giocarlo, sia della stessa Activision. Un lancio da record, insomma, per una serie che sta registrando davvero cifre da capogiro. Vi basti pensare che negli ultimi 12 mesi, il franchise ha raggiunto i 3 miliardi di dollari di prenotazioni nette, con performance eccellenti nelle vendite di un gioco premium, raggiungendo i massimi picchi ... Leggi su tuttotek (Di domenica 6 dicembre 2020) Activision ha annunciato, tramite comunicato stampa, che la serie diof, con l’ultimo capitolo arrivato da poco sugli scaffali, ha negli ultimi 12 mesi raggiunto i 3didi guadagno inof: Black Ops Cold War è un titolo che sta macinando vendite su vendite e che sta soddisfacendo ampiamente le aspettative sia del pubblico che si trova a giocarlo, sia della stessa Activision. Un lancio da record, insomma, per una serie che sta registrando davvero cifre da capogiro. Vi basti pensare che negli ultimi 12 mesi, il franchise ha raggiunto i 3didinette, con performance eccellenti nelle vendite di un gioco premium, raggiungendo i massimi picchi ...

