Calendario scolastico | scuole chiuse il 7 dicembre per il Ponte dell’Immacolata

(Di domenica 6 dicembre 2020) Domani 7in alcune Regioni stop alle lezioni per ildell'Immacolata. Ecco dove in base aldeliberato. L'articolo .

sabinods : @ComuneNapoli Domani, come da calendario scolastico regionale é il ponte dell’Immacolata...! Quindi erano già a casa - scuolainforma : Calendario scolastico, Azzolina su possibile allungamento lezioni - paoloangeloRF : “ dobbiamo sempre considerare le strutture scolastiche , si può pensare al massimo a giugno “ @AzzolinaLucia… - ReggioPress : Nuovo dpcm: come cambia il calendario scolastico - AngeloScebba : SCUOLA NEWS 6 DICEMBRE 2020 VIDEO: -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario scolastico

Allungare l’anno scolastico per recuperare lezioni perse “è una ipotesi che il Ministero ha proposto alle regioni, perchè sono le regionio competenti sul calendario scolastico. E’ possibile allungare ...La ministra dell'istruzione non esclude di allungare a fine giugno il termine dell'anno scolastico per recuperare i giorni persi ...