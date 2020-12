Calciomercato Juventus, le condizioni di Ronaldo per il futuro (Di domenica 6 dicembre 2020) Ronaldo è legato alla Juventus sino al 2022. Il suo legame con i bianconeri appare forte, e il portoghese sta onorando il contratto a suon di gol e buone prestazioni. Del suo futuro, però, sembra che in dirigenza non si sia ancora discusso. Jorge Mendes, suo procuratore e connazionale, ha sempre affermato che l’attaccante rispetterà l’accordo siglato nel 2018 con la Vecchia Signora, senza dare ulteriori informazioni su quello che potrebbe essere il destino del campione di Madeira. Le voci su un suo possibile rinnovo vengono alimentate prevalentemente dai media, come nel caso dell’ultima bomba di mercato sganciata da Don Balón. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta per il difensore: chiusura fissata a 20 milioni La rivista spagnola ha evidenziato come la permanenza di CR7 alla Juventus sia legata essenzialmente a tre ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 6 dicembre 2020)è legato allasino al 2022. Il suo legame con i bianconeri appare forte, e il portoghese sta onorando il contratto a suon di gol e buone prestazioni. Del suo, però, sembra che in dirigenza non si sia ancora discusso. Jorge Mendes, suo procuratore e connazionale, ha sempre affermato che l’attaccante rispetterà l’accordo siglato nel 2018 con la Vecchia Signora, senza dare ulteriori informazioni su quello che potrebbe essere il destino del campione di Madeira. Le voci su un suo possibile rinnovo vengono alimentate prevalentemente dai media, come nel caso dell’ultima bomba di mercato sganciata da Don Balón. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta per il difensore: chiusura fissata a 20 milioni La rivista spagnola ha evidenziato come la permanenza di CR7 allasia legata essenzialmente a tre ...

