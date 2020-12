Calciomercato Juventus, assalto dalla Germania per Dragusin: il punto (Di domenica 6 dicembre 2020) Radu Dragusin è una delle sorprese della Juventus targata Andrea Pirlo. Il centrale rumeno, classe 2002, titolare nell’U23, è in pianta stabile ormai da qualche settimana tra i convocati del tecnico bresciano. Contro la Dinamo Kiev, in Champions League, è arrivato anche l’esordio con i colori bianconeri. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, il Manchester United abbassa il prezzo: si chiude a 50 milioni Dragusin ha dimostrato fin da subito ottima personalità, mettendo inoltre in mostra l’imponente stazza fisica. Il giovane difensore è ancora da svezzare tecnicamente ma i margini di crescita, vista la tenerissima età, sono enormi. Intanto Dragusin ha iniziato a riscuotere i primi apprezzamenti anche in sede di Calciomercato. In particolare, in Germania ci sarebbe un club molto interessato al ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Raduè una delle sorprese dellatargata Andrea Pirlo. Il centrale rumeno, classe 2002, titolare nell’U23, è in pianta stabile ormai da qualche settimana tra i convocati del tecnico bresciano. Contro la Dinamo Kiev, in Champions League, è arrivato anche l’esordio con i colori bianconeri. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, il Manchester United abbassa il prezzo: si chiude a 50 milioniha dimostrato fin da subito ottima personalità, mettendo inoltre in mostra l’imponente stazza fisica. Il giovane difensore è ancora da svezzare tecnicamente ma i margini di crescita, vista la tenerissima età, sono enormi. Intantoha iniziato a riscuotere i primi apprezzamenti anche in sede di. In particolare, inci sarebbe un club molto interessato al ...

