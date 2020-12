CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: al via la 42ma edizione (Di domenica 6 dicembre 2020) Molte celebrità dall’Africa e oltre si sono recate mercoledì al Teatro dell’Opera del CAIRO per la colorata cerimonia di apertura del FESTIVAL. Più di 200 ospiti stranieri stavano passando sul red carpet e desiderosi di partecipare al FESTIVAL nonostante gli ostacoli di viaggio imposti dal Corona Virus. (CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) Mohamed Hefzy il presidente del FESTIVAL ha ringraziato lo Stato egiziano per l’adesione al ritorno alla normalità, in particolare il Ministero della Salute egiziano. Star internzionali Star internazionali come Sir Christopher Hampton e Rufus Sewell hanno presentato il FILM d’apertura: The Father, diretto da Florian Zeller. Raya Abirached, la conduttrice televisiva libanese e giornalista ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Molte celebrità dall’Africa e oltre si sono recate mercoledì al Teatro dell’Opera delper la colorata cerimonia di apertura del. Più di 200 ospiti stranieri stavano passando sul red carpet e desiderosi di partecipare alnonostante gli ostacoli di viaggio imposti dal Corona Virus. () Mohamed Hefzy il presidente delha ringraziato lo Stato egiziano per l’adesione al ritorno alla normalità, in particolare il Ministero della Salute egiziano. Star internzionali Star internazionali come Sir Christopher Hampton e Rufus Sewell hanno presentato ild’apertura: The Father, diretto da Florian Zeller. Raya Abirached, la conduttrice televisiva libanese e giornalista ...

