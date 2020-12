Cagliari | Marin | “Che bella la prima rete in Serie A Abbiamo fatto una gran partita”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un buonè riuscito a strappare un punto in casa del Verona nonostante un primo tempo piuttosto complicato da parte della squadra di Di Francesco. A spiccare tra i sardi è stato Razvan, centrocampista romeno che oggi ha trovato lainA: "Sono molto contento sia per il mio primo gol che per la mia squadra - dichiara un entusiastaai microfoni di Sky - .unadissima partita e dobbiamo continuare su questa strada, mi trovo molto bene nel". Poi sulla posizione occupata in campo: "Per quanto riguarda il mio ruolo, mi piace sia giocare a due a centrocampo sia da regista davanti alla difesa. Sono a completa disposizione del mister, gioco dove vuole lui".caption ...