Busta choc a Domenica Live: Pietro delle Piane cacciato di casa da Antonella Elia e la chiamata alla polizia

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi 6 dicembre 2020, c'è stato anche Pietro delle Piane, ormai ex fidanzato di Antonella Elia. L'attore si dice ancora innamorato di Antonella e spera che tra di loro si possa ricucire il rapporto. Si sono lasciati ormai da due settimane, anche qualcosina in più ma non vuole rivelare nel dettaglio quello che è successo tra di loro. Barbara d'Urso però annuncia una Busta choc e chiede quindi a Pietro di provare a spiegare che cosa è successo tra di loro. delle Piane spiega che c'è stata una discussione, che ci sono state delle parole che lui non avrebbe dovuto dire e che per questo si scusa ed è ...

