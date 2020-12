Bundesliga, il gol dello Stoccarda che ha fatto infuriare il Werder – VIDEO (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo Stoccarda si è imposto per 2-1 sul campo del Werder Brema nella decima giornata di Bundesliga grazie alla doppietta di Silas Wamangituka Lo Stoccarda si è imposto per 2-1 sul campo del Werder Brema nella decima giornata di Bundesliga grazie alla doppietta di Silas Wamangituka. Il secondo gol dell’attaccante congolese è arrivato dopo un errore della difesa dei padroni di casa. Wamangituka però non ha depositato immediatamente il pallone nella porta vuota ma ha aspettato che il portiere arrivasse di corsa dal limite dell’area. Stuttgart just scored a goal that broke our model…pic.twitter.com/0LRVU2pSqT — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Losi è imposto per 2-1 sul campo delBrema nella decima giornata digrazie alla doppietta di Silas Wamangituka Losi è imposto per 2-1 sul campo delBrema nella decima giornata digrazie alla doppietta di Silas Wamangituka. Il secondo gol dell’attaccante congolese è arrivato dopo un errore della difesa dei padroni di casa. Wamangituka però non ha depositato immediatamente il pallone nella porta vuota ma ha aspettato che il portiere arrivasse di corsa dal limite dell’area. Stuttgart just scored a goal that broke our model…pic.twitter.com/0LRVU2pSqT — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com

La domenica di Bundesliga si apre con la vittoria dello Stoccarda sul ... che porta in vantaggio gli ospiti al 30’ e raddoppia su rigore al 92’; inutile il gol che accorcia le distanze di Selke per il ...

Insigne è una sentenza da fuori area: nessuno ha segnato più gol dalla distanza in Europa

Lorenzo Insigne con il gran gol segnato in Crotone-Napoli ha portato a 3 il numero di reti realizzate da fuori area in stagione ...

La domenica di Bundesliga si apre con la vittoria dello Stoccarda sul ... che porta in vantaggio gli ospiti al 30' e raddoppia su rigore al 92'; inutile il gol che accorcia le distanze di Selke per il ...

Lorenzo Insigne con il gran gol segnato in Crotone-Napoli ha portato a 3 il numero di reti realizzate da fuori area in stagione ...