Brescia: incendio in appartamento, 78enne muore carbonizzato (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 78 anni è morto carbonizzato nella propria abitazione in una palazzina di via Vivaldi a Brescia. Le fiamme sono divampate di prima mattina nell'appartamento e in pochi minuti hanno raggiunto la stanza dell'uomo, nella quale viveva senza la possibilità di alzarsi dal letto. I vicini di casa e il badante che assisteva l'anziano hanno dato l'allarme e i vigili del fuoco intervenuti nell'appartamento hanno trovato l'abitazione invasa dal fumo. I carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause dell'incendio.

